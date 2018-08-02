Смертную казнь могут восстановить в Турции

Турецкий лидер сделал заявление, которое может навсегда закрыть для Турции путь к членству в Евросоюзе.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность подписать указ о возобновлении смертной казни в стране, если такое решение примет парламент, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Турецкий лидер заявлял о возможности такого решения еще в апреле 2017 года после референдума, который одобрил переход с парламентской на президентскую форму правления.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что возможное восстановление смертной казни в Турции "захлопнет дверь" на пути к членству этой страны в Евросоюзе.