Смертную казнь могут восстановить в Турции

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность подписать указ о возобновлении смертной казни в стране, если такое решение примет парламент, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Турецкий лидер заявлял о возможности такого решения еще в апреле 2017 года после референдума, который одобрил переход с парламентской на президентскую форму правления.
Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что возможное восстановление смертной казни в Турции "захлопнет дверь" на пути к членству этой страны в Евросоюзе.