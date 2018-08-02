США выделят 250 миллионов долларов на оборону Украины

Поддержка США Украине в области обороны с 2014 года превысила миллиард долларов.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Сенат США поддержал решение выделить 250 миллионов долларов Украине на укрепление обороноспособности, сообщает РИА Новости.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействие участию в программах обмена информацией", — говорится в заявлении украинского посольства в США.

Оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов.

Кроме того, в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.