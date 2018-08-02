Минобороны России рассекретило документы о создании ВДВ

Секретные документы опубликованы в День Воздушно-десантных войск в России, который отмечается 2 августа.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Министерство обороны России опубликовало уникальные исторические документы и фотографии из фондов Центрального архива ведомства о создании и становлении Воздушно-десантных войск, сообщает издание "tvzvezda".

© Sputnik . Саид Царнаев Российские мотострелки начинают учения в Абхазии

Фашистское командование боялось десантников настолько, что в своих директивах войскам прямо указывало: "В синих пилотках и авиационной форме в плен никого не брать, а расстреливать".

Посетители историко-познавательного раздела сайта ведомства смогут ознакомиться с документами, рассказывающими о первом периоде Великой Отечественной войны, о боевом назначении новых воинских формирований – частей и соединений Воздушно-десантных войск Красной Армии в боях с немецко-фашистскими войсками, а также о боевом составе сформированных частей ВДВ.

Всем любителям истории Воздушно-десантных войск будет интересна боевая характеристика генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. Под его руководством в ВДВ были достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения.

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.