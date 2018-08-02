В России хотят ввести новые дорожные знаки

В декабре стало известно, что в качестве эксперимента в действие введут десятки новых дорожных знаков.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Правительство России рассматривает введение новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Илона Хварцкия Почти не тормозили: как изменилась ГАИ Абхазии за четверть века

Представитель Минтранса России уточнил, что могут появиться такие знаки, как "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

С июля этого года в силу вступили такие знаки, как "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", и знаки дополнительной информации (таблички) "Экологический класс транспортного средства".

В декабре стало известно, что в качестве эксперимента в действие введут десятки новых дорожных знаков. Среди них "Диагональный пешеходный переход", "Выделенная трамвайная полоса", "Глухие пешеходы" и "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", который появится в том числе для дополнительного обозначения "вафельной разметки", а также "Уступи всем, и можно направо", который разрешает поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе.