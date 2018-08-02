Хакеры заставили чиновников Аляски работать на печатных машинках

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Кибератака на компьютерные сети в округе Матануска-Суситна, расположенном на Аляске, вынудила сотрудников местной администрации использовать в работе пишущие машинки, сообщает портал ВладТайм.

Киберпреступники хотели получить от чиновников крупную сумму денег.

Глава связи с общественностью Патти Саливан заявил, что город сначала отключил серверы друг от друга, а затем отключил сам город от Интернета, телефонов и электронной почты.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить заблокированные системы и вернуть находящиеся там данные.