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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах

Хакеры заставили чиновников Аляски работать на печатных машинках

© Sputnik . Алексей Мальгавко
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Хакеры пытались обмануть госслужащих при помощи вредоносной программы BitPaymer ransomware.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Кибератака на компьютерные сети в округе Матануска-Суситна, расположенном на Аляске, вынудила сотрудников местной администрации использовать в работе пишущие машинки, сообщает портал ВладТайм.

Киберпреступники хотели получить от чиновников крупную сумму денег.

Глава связи с общественностью Патти Саливан заявил, что город сначала отключил серверы друг от друга, а затем отключил сам город от Интернета, телефонов и электронной почты.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить заблокированные системы и вернуть находящиеся там данные.




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