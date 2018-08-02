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Презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

Смартфоны Samsung снова "обскакали" Apple

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
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Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представило очередной рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. По итогам исследования смартфоны Samsung вновь обошли телефоны от Apple, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество. 

По результатам общих оценок организация составила топ-10 смартфонов:

  1. Samsung Galaxy S9
  2. Samsung Galaxy S9 Plus
  3. Samsung Galaxy S8
  4. S8 Plus
  5. iPhone 8 Plus
  6. Huawei P20 Pro
  7. Samsung Galaxy Note 8
  8. iPhone 8
  9. iPhone X
  10. Huawei Mate 10 Pro.

Новинки рынка проверили по 229 параметрам качества и безопасности.

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Тест на водонепроницаемость: смартфон погрузили каждый аппарат на 30 минут в водопроводную трубку, а затем оценили их работу интервально — сразу же после проведения теста, через два и через три дня соответственно.

"Водонепроницаемыми" оказались Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, а также Galaxy Note 8.

Тест на качество фото и видео: эксперты оценивали качество снимков, сделанных на смартфоны, перенося фотографии на компьютер и распечатывая на лазерном принтере.

В этой категории три лидирующие строчки занимают смартфоны Apple — iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Тест на прочность: эксперты провели специальный "барабанный тест" — смартфоны помещали в вращающуюся металлическую барабанную трубу, где они подвергались ударам с разных сторон и падали с почти метровой высоты.

Тест прошли Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro. Apple iPhone X не смог похвастаться успехами по итогам этих испытаний

Тест на аккумуляторы.

Тут наивысшие оценки получили Huawei Mate 10 Pro (4,5 балла), Samsung Galaxy S8 (4,09) и Galaxy S8 Plus (4,01).

Тест на чувствительность к прикосновению пальцев.

Из топ-10 рейтинга самыми чувствительными оказались Apple iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone X.

Тест на сложность в использовании.

Здесь проверку прошли модели Galaxy S8 и S8+, Galaxy Note 8 и iPhone X.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".




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