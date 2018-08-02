Смартфоны Samsung снова "обскакали" Apple

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. По итогам исследования смартфоны Samsung вновь обошли телефоны от Apple, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
По результатам общих оценок организация составила топ-10 смартфонов:
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9 Plus
- Samsung Galaxy S8
- S8 Plus
- iPhone 8 Plus
- Huawei P20 Pro
- Samsung Galaxy Note 8
- iPhone 8
- iPhone X
- Huawei Mate 10 Pro.
Новинки рынка проверили по 229 параметрам качества и безопасности.
Тест на водонепроницаемость: смартфон погрузили каждый аппарат на 30 минут в водопроводную трубку, а затем оценили их работу интервально — сразу же после проведения теста, через два и через три дня соответственно.
"Водонепроницаемыми" оказались Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, а также Galaxy Note 8.
Тест на качество фото и видео: эксперты оценивали качество снимков, сделанных на смартфоны, перенося фотографии на компьютер и распечатывая на лазерном принтере.
В этой категории три лидирующие строчки занимают смартфоны Apple — iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Тест на прочность: эксперты провели специальный "барабанный тест" — смартфоны помещали в вращающуюся металлическую барабанную трубу, где они подвергались ударам с разных сторон и падали с почти метровой высоты.
Тест прошли Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro. Apple iPhone X не смог похвастаться успехами по итогам этих испытаний
Тест на аккумуляторы.
Тут наивысшие оценки получили Huawei Mate 10 Pro (4,5 балла), Samsung Galaxy S8 (4,09) и Galaxy S8 Plus (4,01).
Тест на чувствительность к прикосновению пальцев.
Из топ-10 рейтинга самыми чувствительными оказались Apple iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone X.
Тест на сложность в использовании.
Здесь проверку прошли модели Galaxy S8 и S8+, Galaxy Note 8 и iPhone X.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".