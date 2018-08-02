Сенат США планирует ввести новые санкции против России

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. В Сенате США представили на рассмотрение законопроект, который ужесточает антироссийские санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Демократической и Республиканской партий.
Проект документа предполагает введение санкций, в том числе и против российского госдолга, который формируется за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).
Если санкции будут введены, покупка этих облигаций в США будет запрещена. Это может повлечь снижение интереса к ним со стороны инвесторов.
Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.
"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине, добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает на президента России Владимира Путина.