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Сенат США планирует ввести новые санкции против России

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
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По словам одного из авторов законопроекта, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. В Сенате США представили на рассмотрение законопроект, который ужесточает антироссийские санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Демократической и Республиканской партий.

Здание Европейского парламента в Страсбурге.
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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Проект документа предполагает введение санкций, в том числе и против российского госдолга, который формируется за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).

Если санкции будут введены, покупка этих облигаций в США будет запрещена. Это может повлечь снижение интереса к ним со стороны инвесторов.

Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине, добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает на президента России Владимира Путина.




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