Несколько руководителей космической отрасли России покинули свой пост

Назначенный на пост главы Роскосмоса 24 мая 2018 года Дмитрий Рогозин заявил 6 июня о том, что изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли России будут носить "точечный характер".

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Сразу несколько руководителей космической отрасли, написавшие ранее заявления об увольнении, в начале августа покидают свой пост: по собственному желанию уходят Владимир Солнцев, руководивший РКК "Энергия", Дмитрий Панов, возглавлявший НПО "Техномаш" с 2012 года, глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого заведено уголовное дело. Исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса "Роскосмоса" Антон Жиганов подтвердил РИА Новости, что уходит из госкорпорации.

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По инициативе генерального директора Роскомоса Дмитрия Рогозина на предприятиях отрасли были начаты кадровые изменения. В конце мая с поста Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) ушла Рано Джураева, ее в качестве и.о. сменил Андрей Охлопков, курировавший проект создания ракет-носителей "Ангара" в Центре имени Хруничева. Кроме того, сменилось руководство Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс": гендиректором был назначен Дмитрий Баранов, сменив на этом посту обвиняемого в превышении должностных полномочий Александра Кирилина. Произошли и другие, менее заметные перестановки.



