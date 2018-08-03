14:19 03 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR73.47
Поиск
Стенд Федерального космического агентства Роскосмос на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017.

Несколько руководителей космической отрасли России покинули свой пост

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
Получить короткую ссылку
41 0 0

Назначенный на пост главы Роскосмоса 24 мая 2018 года Дмитрий Рогозин заявил 6 июня о том, что изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли России будут носить "точечный характер".

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Сразу несколько руководителей космической отрасли, написавшие ранее заявления об увольнении, в начале августа покидают свой пост: по собственному желанию уходят Владимир Солнцев, руководивший РКК "Энергия", Дмитрий Панов, возглавлявший НПО "Техномаш" с 2012 года, глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого заведено уголовное дело. Исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса "Роскосмоса" Антон Жиганов подтвердил РИА Новости, что уходит из госкорпорации.

Рассмотрение жалобы на арест В. Кудрявцева
© Sputnik . Владимир Песня
Ученого из "Роскосмоса" обвинили в госизмене

По инициативе генерального директора Роскомоса Дмитрия Рогозина на предприятиях отрасли были начаты кадровые изменения. В конце мая с поста Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) ушла Рано Джураева, ее в качестве и.о. сменил Андрей Охлопков, курировавший проект создания ракет-носителей "Ангара" в Центре имени Хруничева. Кроме того, сменилось руководство Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс": гендиректором был назначен Дмитрий Баранов, сменив на этом посту обвиняемого в превышении должностных полномочий Александра Кирилина. Произошли и другие, менее заметные перестановки.


 




Главные темы

  • Выборы президента РФ в регионах России
    Российский загранпаспорт стал дороже

    В начале июля Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Он вступил в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

    59
  • Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
    Российская военная авиация "заминировала" побережье Абхазии

    Военная авиация Южного военного округа произвела у берегов Абхазии условное минирование с помощью вертолетной системы ВС¬М-1.

    455
  • Отражение круизного лайнера на поверхности океана в районе Бермудских островов
    Раскрыта тайна Бермудского треугольника

    Район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен исчезновением кораблей и самолетов. Он считается одним из самых загадочных мест на планете.

    77

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пожилой женщины
    Квартирный вопрос

    Более ста жителей казахстанского Павлодара стали "бомжами": неожиданно владельцы квартир оказались выписанными из собственного жилья.

  • Мужчина смотрит видео во время езды. Архивное фото
    Внимание на дорогу

    В Бишкеке задержали водителя маршрутки, который смотрел видео на смартфоне прямо во время движения.

  • Золотые цепочки
    Дела амурные

    Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.

  • Топор
    А вот и Джонни!

    Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе камбина, 10 апреля 2018 года
    Копание в прошлом

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.

  • Центр матери и ребенка в Кишиневе
    "Медицинская мафия"

    Еще один коррупционный скандал сотряс Молдову: на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попали врачи Центра матери и ребенка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не угоститесь: супермаркет из войлока в Лос-Анджелесе
Вылечить лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia