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Продажа смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Эксперты рассказали, почему новые iPhone станут еще дороже

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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1 августа стало известно, что США собираются установить пошлины в размере 25 процентов на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Таким образом, размер налога будет увеличен в 2,5 раза, так как первоначально анонсировались пошлины в размере 10 процентов.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Apple заявила, что торговая война между США и Китаем нанесет ущерб компании, в результате которого поднимется цена на iPhone и другие продукты Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Apple store. Иллюстративное фото.
CC BY 2.0 / Håkan Dahlström / Apple Store SF
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"Споры в области международной торговли могут привести к повышению тарифов и усилению протекционистских мер, что, в свою очередь, негативно повлияет на деятельность компании. Тарифы могут увеличить стоимость продуктов компании, а также используемых для ее производства компонентов и сырья", — говорится в документе.

По мнению Apple, дополнительные издержки негативно повлияют на ее валовую прибыль. Отмечается, что удорожание продукции сделает компанию менее конкурентоспособной и снизит потребительский спрос.

Ранее Financial Times сообщила, что продукция Apple рискует попасть под вводимые США дополнительные 10-процентные пошлины на продукцию из Китая из-за того, что собирается на китайских заводах и из китайских комплектующих.




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