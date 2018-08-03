Российский загранпаспорт стал дороже

В начале июля Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Он вступил в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. С третьего августа в России увеличились госпошлины на заграничные паспорта и водительские удостоверения нового поколения, передает РИА Новости.

© Sputnik . Вадим Жернов Полтора миллиона российских паспортов недействительны из-за ошибки

В частности, на заграничный паспорт нового поколения размер пошлины вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей.

За оформление водительского удостоверения нового поколения размер пошлины теперь составляет не две, а три тысячи рублей. А документ нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, обойдется теперь не в 500, а в полторы тысячи рублей.

Это связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, поясняли ранее авторы инициативы.