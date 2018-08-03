14:19 03 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR73.47
Поиск
Выборы президента РФ в регионах России

Российский загранпаспорт стал дороже

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
59 0 0

В начале июля Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Он вступил в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. С третьего августа в России увеличились госпошлины на заграничные паспорта и водительские удостоверения нового поколения, передает РИА Новости.

ФМС презентовало образцы документов с отпечатками пальцев
© Sputnik . Вадим Жернов
Полтора миллиона российских паспортов недействительны из-за ошибки

В частности, на заграничный паспорт нового поколения размер пошлины вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей.

За оформление водительского удостоверения нового поколения размер пошлины теперь составляет не две, а три тысячи рублей. А документ нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, обойдется теперь не в 500, а в полторы тысячи рублей.

Это связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, поясняли ранее авторы инициативы.

Как получить биометрический российский загранпаспорт в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Как получить биометрический российский загранпаспорт в Абхазии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пожилой женщины
    Квартирный вопрос

    Более ста жителей казахстанского Павлодара стали "бомжами": неожиданно владельцы квартир оказались выписанными из собственного жилья.

  • Мужчина смотрит видео во время езды. Архивное фото
    Внимание на дорогу

    В Бишкеке задержали водителя маршрутки, который смотрел видео на смартфоне прямо во время движения.

  • Золотые цепочки
    Дела амурные

    Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.

  • Топор
    А вот и Джонни!

    Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе камбина, 10 апреля 2018 года
    Копание в прошлом

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.

  • Центр матери и ребенка в Кишиневе
    "Медицинская мафия"

    Еще один коррупционный скандал сотряс Молдову: на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попали врачи Центра матери и ребенка.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не угоститесь: супермаркет из войлока в Лос-Анджелесе
Вылечить лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia