"Змей Горыныч" готов к учениям на побережье Абхазии

В практических мероприятиях ЮВО России в Абхазии приняли участие более 100 военнослужащих, задействовали около 10 единиц боевой и специальной техники.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Инженерные войска ЮВО оборудовали оборонительные сооружения на побережье Абхазии установками разминирования "Змей Горыныч" для проведения учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

Военнослужащие Южного военного округа изучили маршруты выдвижения боевой техники на побережье, в частности, места высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов с помощью миноискателей "Коршун".

"Кроме того, саперы отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения применялись установки разминирования УР-83П "Змей Горыныч", — сказал Астафьев.

Как отметил Астафьев, на учениях инженерные дозоры также отразили нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. В мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих, задействовали около 10 единиц боевой и специальной техники.

© Sputnik . Виталий Тимкив Российская военная авиация "заминировала" побережье Абхазии

Ранее, по словам Астафьева, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии совершили марш своим ходом на полигон Нагвалоу для проведения ротно-технических учений. Основная цель РТУ – проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений выполнения боевых задач по опыту вооруженных конфликтов.