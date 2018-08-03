Российские дипломаты оказывают содействие адвокатам Вышинского

Суд в Херсоне 11 июля продлил срок содержания Вышинского под стражей на два месяца — до 13 сентября.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Дипломаты РФ продолжают оказывать содействие защите руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Трефилов Киселев: содержание Вышинского в тюрьме можно рассматривать как пытки

"Она (ситуация) остается неизменной с 11 июля. Ссылаясь на украинское гражданство арестованного, власти отказывают российским консульским сотрудникам во встречах с ним (Вышинским — ред.).

Посольство России на Украине и генконсульство России в Одессе продолжают держать на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывать возможное содействие представителям защиты", — заявила она в ходе брифинга.

Захарова также призвала международные организации и правозащитников дать оценку "произволу".

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.