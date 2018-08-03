Вашингтон ввел санкции против российского банка

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. США ввели санкции против российского банка "Агросоюз", говорится в заявлении американского Министерства финансов, сообщает РИА Новости.
Ограничения ввели в рамках мер против КНДР. Как утверждают в ведомстве, банк заключал сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении Пхеньяна.
"Агросоюз" на 1 июля занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей.
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В санкционный список по КНДР попал и гражданин Северной Кореи 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве. Кроме того, под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.
Как объясняют сами власти США, санкции введены против КНДР в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. В Вашингтоне заявляли, что продолжат вводить санкции в отношении КНДР, любых стран и компаний, взаимодействующих с ней.