Вашингтон ввел санкции против российского банка

США ввели первые санкции против России 17 марта 2014 года. Вашингтон был не согласен с действиями России в ходе украинского кризиса.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. США ввели санкции против российского банка "Агросоюз", говорится в заявлении американского Министерства финансов, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Екатерина Чеснокова Сенат США планирует ввести новые санкции против России

Ограничения ввели в рамках мер против КНДР. Как утверждают в ведомстве, банк заключал сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении Пхеньяна.

"Агросоюз" на 1 июля занимал 202-е место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей.

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В санкционный список по КНДР попал и гражданин Северной Кореи 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве. Кроме того, под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Как объясняют сами власти США, санкции введены против КНДР в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. В Вашингтоне заявляли, что продолжат вводить санкции в отношении КНДР, любых стран и компаний, взаимодействующих с ней.