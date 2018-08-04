Эксперты составили список фильмов-претендентов на Оскар-2019

Кинокритики прочат успех режиссерскому дебюту Брэдли Купера с Леди Гагой в одной из главных ролей

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Эксперты в области кино составили список из 11 фильмов, которые по их мнению являются основными претендентами на премию "Оскар-2019", сообщает Life.ru.

Очередная, 91‐я церемония вручения американской кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

По мнению кинокритиков, в категории "Лучший фильм" на позолоченную статуэтку может претендовать режиссерский дебют Брэдли Купера "Звезда родилась" с Леди Гагой в качестве исполнительницы одной из главных ролей.

В перечне также оказались биографические ленты "Человек на Луне" с Райаном Гослингом и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, а также картины "Вдовы" с Джоном Бернталем, "Сможете ли вы меня простить?" с Мелиссой МакКарти, "Белый парень Рик" с Мэттью Макконахи и "Красивый мальчик" с Тимоти Шаламе.

Премия "Оскар" — ежегодная национальная премия Американской академии киноискусств и наук. Главная кинопремия США и самая престижная кинонаграда мира. Торжественная церемония вручения транслируется в десятках стран в прямом эфире.