Россия ввела ответные пошлины на американские товары

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Ставки импортных пошлин на некоторые товары из США введены Россией с 5 августа в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Витвицкий Министр экономики и финансов Франции: торговая война Европы и США фактически началась

В число товаров, которые будут облагаться пошлинами, входят отдельные виды транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Российские экспортеры оценивают ущерб от американских торговых ограничений в 537,6 миллиона долларов. Объем дополнительных пошлин России составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год — это та компенсация, на которую страна сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации, пояснял глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении Евросоюза и ряда других стран они вступили в силу с июня.