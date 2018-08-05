Поиски унесенной речкой девочки в Сочи возобновились

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Экстренные службы возобновили поиск четырехлетней девочки, ранее унесенной течением реки в Сочи, соообщает РИА Новости.

"С 5 утра продолжили поиски. Два катера в акватории моря ведут поиск, и группа спасателей пешком по руслу реки. Итого — 24 человека сегодня. Девочка не обнаружена", — говорится в сообщении пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России..

Четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка в пятницу. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей были задействованы более 400 человек. В субботу утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе Водозабора было обнаружено тело погибшего подростка. Поиски девочки продолжаются.