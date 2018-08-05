Неопознанный объект в небе над Югрой попал в соцсети

На роликах видно, как через небо проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых. Крупный осколок затем разлетается на несколько поменьше.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Пользователи соцсетей опубликовали вечером в субботу видеозаписи со светящимися осколками, пролетающими по небу над востоком Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает портал "360tv".

Жители высказывали различные предположения о природе этого явления, в том числе и догадки о падении метеорита или частей космической ракеты.

На роликах видно, как через небо проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых. Крупный осколок затем разлетается на несколько поменьше.

В окружном управлении МЧС сообщили, что конкретных сообщений от жителей Ханты-Мансийского автономного округа в связи с полетом в небе над крупными городами региона неизвестного объекта, похожего на метеорит, не поступало.