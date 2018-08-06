Трампа попросили ужесточить меры против хакеров

Ранее американские СМИ сообщили о доступе "российских хакеров" к американской энергетической инфраструктуре.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Администрация американского президента Дональда Трампа представила ему перечень дополнительных мер для противодействия хакерам из России, Китая, Ирана и КНДР, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как подчеркивает издание, среди мер по борьбе с хакерами числятся "задержания" и "санкции". Например, предлагается ограничить свободу передвижения хакеров, выдавать ордены на их арест по линии Международной организации уголовной полиции (Интерпола), вводить персональные санкции и арестовывать активы.

Ранее американские СМИ сообщили о доступе "российских хакеров" к американской энергетической инфраструктуре.

Россию неоднократно обвиняли в хакерских атаках по всему миру. Официальные лица страны опровергают данные обвинения.