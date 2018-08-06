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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Херсонский суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (68)
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Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на пять дней — до 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

Защита Вышинского утверждает, что суд отменил предыдущее решение, поскольку его приняли с нарушением — срок содержания под стражей составил 64 дня, хотя не может превышать шестидесяти.

"То есть суд фактически подтвердил, что были процессуальные нарушения при вынесении следственным судьей определения о продлении срока содержания. Отменил данное постановление. Но тут же удовлетворил ходатайство (следствия. — Прим. ред.), поскольку посчитал, что есть все доводы содержать его под стражей. На 60 дней — до 8 сентября", — сказал Доманский.

Апелляцию защиты об изменении меры пресечения для Вышинского суд отклонил.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (68)



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