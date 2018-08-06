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ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Новости
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Двое задержанных в США россиян находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке, местонахождение еще одного выясняется.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Федеральное бюро расследований США задержало четырех россиян по подозрению в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство в Нью-Йорке.

Россиян задержали с 1 по 3 августа, одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется, говорится в сообщении консульства.

Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным. Как рассказал пресс-секретарь российского представительства Алексей Топольский, время ответа на запрос регламентировано соглашением между странами, это три дня. При этом срок, в который доступ должен быть предоставлен, остается на усмотрении американской стороны.




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