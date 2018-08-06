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Массовое ДТП произошло на Кубани

Массовое ДТП на Кубани: полицейскую машину разорвало пополам, есть погибшие

© Фото : Кубанские новости
Новости
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6 августа около 14:00 на дороге Краснодар - Кропоткин столкнулись три легковых и четыре грузовых автомобиля.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Массовое ДТП произошло на 122 километре автодороги Краснодар – Кропоткин со стороны станицы Казанская и унесло жизни двух людей, четверо пострадали, сообщают Кубанские новости.

По предварительным данным, водитель Nissan врезался в Hyundai, который двигался в том же направлении и собирался поворачивать налево. После этого Hyundai отбросило на встречку. Там он влетел в грузовой автомобиль Volvo. От удара его водитель потерял управление и столкнулся с автомобилем Scania с полуприцепом.

Большегруз съехал с дороги и перевернулся. Затем Volvo врезался в грузовой автомобиль МАN с полуприцепом. ДТП завершилось тем, что владелец Volvo столкнулся с ВАЗ и полицейской Lada. От машины правоохранительных органов оторвалась задняя часть.

Массовое ДТП произошло на Кубани
© Фото : Кубанские новости
Массовое ДТП произошло на Кубани

Погибли водитель и пассажир ВАЗ. Врачи отвезли в больницу четырех — водителей Volvo и Hyundai, а также двоих пассажиров Hyundai, одному из которых семь лет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.




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