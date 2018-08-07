ЕС отменяет действие санкций США против Ирана

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана, вводится в Евросоюзе со вторника, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Речь идет об обновлении статута от 1996 года. Обновление Блокирующего статута является частью поддержки Евросоюзом имплементация ядерной сделки с Ираном, торгово-экономических отношений со страной.
Обновленный Блокирующий статут будет запрещать резидентам и компаниям ЕС следовать соответствующим экстерриториальным санкциям США. Однако Еврокомиссия в определенных случаях сможет давать разрешение на это, свидетельствуют материалы ЕК.
Страны ЕС смогу вводить наказания в отношении компаний и резидентов ЕС за неисполнение правил статута.
Эти правила также отменяют на территории ЕС вытекающие из этих санкций США судебные решения иностранных судов, свидетельствуют материалы ЕК.
Статут позволит резидентам и компаниям ЕС требовать через суды стран Евросоюза возмещения ущерба от таких санкций от лиц и компаний, нанесших его. Компенсация ущерба, как пишет ЕК, может заключаться в описи и продаже активов того, кто нанес этот ущерб, его представителей и посредников.