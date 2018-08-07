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Евросоюз

ЕС отменяет действие санкций США против Ирана

© Sputnik . Alexey Vitvitsky
Новости
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Евросоюз поддерживает европейские компании, работающие в Иране и посторается защитить их от санкций США.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана, вводится в Евросоюзе со вторника, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Речь идет об обновлении статута от 1996 года. Обновление Блокирующего статута является частью поддержки Евросоюзом имплементация ядерной сделки с Ираном, торгово-экономических отношений со страной.

Нефтяные танкеры
© AFP 2018 / Atta Kenare
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Обновленный Блокирующий статут будет запрещать резидентам и компаниям ЕС следовать соответствующим экстерриториальным санкциям США. Однако Еврокомиссия в определенных случаях сможет давать разрешение на это, свидетельствуют материалы ЕК.

Страны ЕС смогу вводить наказания в отношении компаний и резидентов ЕС за неисполнение правил статута.

Эти правила также отменяют на территории ЕС вытекающие из этих санкций США судебные решения иностранных судов, свидетельствуют материалы ЕК.

Статут позволит резидентам и компаниям ЕС требовать через суды стран Евросоюза возмещения ущерба от таких санкций от лиц и компаний, нанесших его. Компенсация ущерба, как пишет ЕК, может заключаться в описи и продаже активов того, кто нанес этот ущерб, его представителей и посредников.




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