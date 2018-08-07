Эксперты рассказали, что рост цен на колбасы и полуфабрикаты неизбежен

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Крупные мясопереработчики, такие как "Останкино", "Дымов", "Продо" заявили о скачке цен на сырье, передают "Ведомости". © Depositphotos / SIphotography "Зеленое" питание: каково быть вегетарианцем в Абхазии

Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев пояснил, что рост цен связан с повышенным спросом на свинину в сезон шашлыков. Быстрый и неподдающийся контролю рост цен в 2018 году более явный, чем в предыдущие годы, рассказала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

С начала года оптовая стоимость свиной лопатки выросла на 53 процента и составляет 267 рублей за один килограмм. Эксперты отмечают, что прошлогодний показатель роста цены за тот же период 2017 года не превышал 17 процентов. Также наблюдается заметное ускорение увеличения стоимости на свинные полутуши (23 процента) и свиного окорока около (30 процентов).