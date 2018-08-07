14:55 07 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.54
  • EUR73.56
Поиск
Производство мясной продукции в Приморском крае

Эксперты рассказали, что рост цен на колбасы и полуфабрикаты неизбежен

© Sputnik . Vitaliy Ankov
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Жаркое лето, африканская чума свиней и ограничение импорта сырья из Латинской Америки способствует росту цены на мясную продукцию, отмечают эксперты.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Крупные мясопереработчики, такие как "Останкино", "Дымов", "Продо" заявили о скачке цен на сырье, передают "Ведомости".

Девушка в раздумье
© Depositphotos / SIphotography
"Зеленое" питание: каково быть вегетарианцем в Абхазии

Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев пояснил, что рост цен связан с повышенным спросом на свинину в сезон шашлыков. Быстрый и неподдающийся контролю рост цен в 2018 году более явный, чем в предыдущие годы, рассказала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

С начала года оптовая стоимость свиной лопатки выросла на 53 процента и составляет 267 рублей за один килограмм. Эксперты отмечают, что прошлогодний показатель роста цены за тот же период 2017 года не превышал 17 процентов. Также наблюдается заметное ускорение увеличения стоимости на свинные полутуши (23 процента) и свиного окорока около (30 процентов).




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ленингорский район
    Проезда нет

    Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Ашот Акобян побеседовал с армянскими водителями в Верхнем Ларсе (6 августа 2018). Грузия
    Слишком много туристов

    Армения и Россия намерены в кратчайшие сроки разработать антикризисный план, чтобы увеличить пропускную способность КПП "Верхний Ларс".

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Мы такие, какие есть

    Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.

  • Ленингорский район
    Проезда нет

    Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Ашот Акобян побеседовал с армянскими водителями в Верхнем Ларсе (6 августа 2018). Грузия
    Слишком много туристов

    Армения и Россия намерены в кратчайшие сроки разработать антикризисный план, чтобы увеличить пропускную способность КПП "Верхний Ларс".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Андреа Алаи, Италия. Ультрас. Спорт, серии, 1 место.
Победители конкурса имени Андрея Стенина
Масштабное шоу Авиамикс под Рязанью
Масштабное шоу "Авиамикс" под Рязанью
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг доступности бензина в странах Европы

Соцсети

Sputnikabkhazia