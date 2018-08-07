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Южная Осетия. Архивное фото.

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

© AFP 2018 / MIKHAIL MORDASOV
Новости
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Решение о закрытии границы с Грузией было принято в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 10 годовщине начала грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Комитет госбезопасности Южной Осетии принял решение о закрытии госграницы с Грузией с 6 по 9 августа, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сергей Шамба
© Sputnik
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"Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 10 годовщине грузинской агрессии с 20:00 6 августа временно прекращена работа установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией", — говорится в сообщении.

В КГБ подтвердили, что пункты пропуска начнут работать в обычном режиме с 6:00 9 августа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня Южную Осетию. Россия, защищая жителей РЮО, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

 

Теги:
государственная граница, Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008), Южная Осетия, Грузия



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