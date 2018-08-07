Медведев обозначил приоритеты России в грузино-югоосетинской войне 2008 года‍

Спустя 10 лет после грузино-югоосетинской войны Дмитрий Медведев в очередной раз выразил уверенность в правильности принятых тогда решений.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту" рассказал, какие задачи ставила Россия в период пятидневной грузино-югоосетинской войны в августе 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости. © Sputnik . Саид Гуциев Владимир Шаманов: моя оценка пятидневной войны – "блестяще"

Как рассказал Медведев, руководство России не намеревалось громить Грузию и ликвидировать президента Грузии Михаила Саакашвили, отдавшего приказ о начале боевых действий.

Медведев сообщил, что первоочередной целью было освободить Цхинвал от вооруженных сил Грузии, остановить насилие и уберечь стороны от дальнейшей эскалации военного конфликта.

"Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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Глава правительства России считает, что предпринятые шаги способствовали не только разрядке ситуации в регионе, но и позволили вести спокойный диалог с западными партнерами.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали полномасштабное вторжение в Южную Осетию. Начался массированный ракетно-артиллерийский обстрел Цхинвала и позиций ополченцев вокруг города.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.