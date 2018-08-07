МИД России сделал заявление к 10 годовщине войны в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Главный вывод из событий августа 2008 года в Южной Осетии — напоминание о том, что силовые методы решения международных конфликтов бессмысленны и контрпродуктивны, заявили в МИД РФ во вторник, передает РИА Новости.

© Sputnik . Михаил Фомичев Десять лет спустя: эксперты обсудили события августа 2008 года

"Главный урок трагических событий 2008 года – очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно. Особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере как межнациональные отношения: любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям", — сказано в сообщении к 10 годовщине пятидневной войны в августе 2008 года в Южной Осетии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух республик — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.