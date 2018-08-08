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Земля

Земля может превратиться в смертоносную теплицу

© Информационно-аналитический портал 1RRE
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Для того чтобы Земля не стала парником, необходимо создать естественные резервуары для хранения углерода через лесопосадки, а также развить новые технологии для поглощения углекислого газа из атмосферы.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Средняя температура Земли, даже при соблюдении условий Парижского соглашения по климату, окажется выше на четыре-пять градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert, к такому выводу пришла международная команда ученых.

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Таким образом, риск того, что Земля в любом случае станет "теплицей" и многие регионы станут непригодными для обитания, по-прежнему остается высоким.

При этом в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, специалисты также указывают и на то, что выбросы парниковых газов не являются единственным фактором, влияющим на глобальный климат. Вызванное человеком потепление может спровоцировать и другие нежелательные процессы, которые поспособствуют дальнейшему разогреванию атмосферы.

"Это может произойти даже в том случае, если выбросы парниковых газов прекратятся", — говорится в статье.

К таким процессам, по мнению ученых, относятся таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, рост интенсивности бактериального дыхания, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике.

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Под влиянием увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере произойдет быстрая цепная реакция, с которой человечество ничего не сможет сделать, считают исследователи.

По их мнению, для того чтобы избежать сценарий Земли-парника, необходимо не только уменьшить выбросы газов, но и создать естественные резервуары для хранения углерода через лесопосадки, сохранение почв и биоразнообразия, а также развития новых технологий для поглощения углекислого газа из атмосферы.

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.

Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению, к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.




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