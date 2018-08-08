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Сергей Шамба

Шамба: Грузия пугала абхазов нападением на Южную Осетию еще в июне 2008 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Темы:
Десятая годовщина начала войны в Южной Осетии (21)
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В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Грузия пугала абхазов нападением на Южную Осетию еще за два месяца до событий августа 2008 года, рассказал РИА Новости экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

Михаил Саакашвили. Архивное фото.
© AFP 2018 / Saul LOEB
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По его воспоминаниям, еще в начале июня 2008 года грузинское руководство предложило Абхазии провести двустороннюю грузино-абхазскую встречу без участия России. Она состоялась в Стокгольме. С грузинской стороны в ней участвовало все высшее политическое руководство страны, кроме самого Михаила Саакашвили — представитель Грузии в ООН Ираклий Аласания, министр реинтеграции Темур Якобашвили, замглавы МИД Гига Бокерия, экс-министр культуры Ника Руруа.

"Они там как раз говорили о том, что "мы сейчас там наведем порядок в Южной Осетии". "У нас такое вооружение, русские им ничем не помогут. У русских ржавые танки, а у нас оружие, которое нам дали американцы", — такие вещи они говорили… Из этого разговора было ясно, что у них была уверенность. Они с нами встретились для того, чтобы нас попугать", — рассказал Шамба в интервью РИА Новости.

По его предположению, целью грузин было добиться того, чтобы абхазы были более сговорчивыми во время переговоров в Женевском формате.

"Они делали предложения, что давайте договариваться на их условиях. Смысл был такой нашей встречи. Иначе будет то, что… вот сейчас мы в Южной Осетии покажем, разнесем, русские ничем не помогут. Мы сейчас закончим с Осетией, потом возьмемся за вас. Надо было так понимать, что мы силой решим и ваш вопрос тоже", — рассказал он.

Сергей Шамба в августе 2008 года, когда произошли боевые действия в Южной Осетии и Кодорском ущелье и последовавшее за ними признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, был главой абхазского МИД. В 2010–2011 годах был премьер-министром Абхазии.

Темы:
Десятая годовщина начала войны в Южной Осетии (21)



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