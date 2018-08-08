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Астероид на фоне Земли

Пентагон считает космос новым театром военных действий

© Fotolia / AND Inc
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Дональд Трамп отдал приказ о создании нового рода войск, Военно-космических сил, из соображений безопасности инфраструктуры США в космосе.

СУХУМ 8 авг — Sputnik. Министр обороны США Джеймс Мэттис полностью поддерживает инициативу и работает над реализацией проекта по созданию оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил, передает РИА Новости.

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
© AFP 2018 / Robyn Beck
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"Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов. Космос — такое же поле боя, как земля, воздух и море," — заявил Мэттис.

По словам директора НАСА Джима Брайденстайна, потеря GPS-сигнала из космоса приведет к полному коллапсу жизнедеятельности в США.

В данный момент в структуре Вооруженных сил США действуют четыре функциональных (Стратегическое, Транспортное, Киберкомандование и Командование специальных операций) и шесть географических (Африканское, Европейское, Тихоокеанское, Северное, Южное, Центральное)  командований. 

Ранее палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета, в котором заложено финансирование создания эшелона Военно-космических сил. 

Космос
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МИД России подверг критике это решение и призвал Вашингтон воздержаться от развязывания гонки вооружений в космическом пространстве.

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Возможность подобного развития событий вызвала серьезную озабоченность у лидеров стран БРИКС. В Йоханнесбургской декларации главы пятерки заявили о невозможности превращения космоса в поле военных действий и призвали к предотвращению размещения там оружия.

Сегодня запрет на размещение оружия в космическом пространстве, в соответствии с международными соглашениями, касается исключительно оружия массового поражения.

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Теги:
космос, БРИКС, Дональд Трамп, США, Россия



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