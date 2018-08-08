Пентагон считает космос новым театром военных действий

СУХУМ 8 авг — Sputnik. Министр обороны США Джеймс Мэттис полностью поддерживает инициативу и работает над реализацией проекта по созданию оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил, передает РИА Новости.
"Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов. Космос — такое же поле боя, как земля, воздух и море," — заявил Мэттис.
По словам директора НАСА Джима Брайденстайна, потеря GPS-сигнала из космоса приведет к полному коллапсу жизнедеятельности в США.
Ранее палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета, в котором заложено финансирование создания эшелона Военно-космических сил.
МИД России подверг критике это решение и призвал Вашингтон воздержаться от развязывания гонки вооружений в космическом пространстве.
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Возможность подобного развития событий вызвала серьезную озабоченность у лидеров стран БРИКС. В Йоханнесбургской декларации главы пятерки заявили о невозможности превращения космоса в поле военных действий и призвали к предотвращению размещения там оружия.
Сегодня запрет на размещение оружия в космическом пространстве, в соответствии с международными соглашениями, касается исключительно оружия массового поражения.