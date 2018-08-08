Пентагон считает космос новым театром военных действий

СУХУМ 8 авг — Sputnik. Министр обороны США Джеймс Мэттис полностью поддерживает инициативу и работает над реализацией проекта по созданию оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / Robyn Beck NASA создаст поселение на Луне

"Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов. Космос — такое же поле боя, как земля, воздух и море," — заявил Мэттис.

По словам директора НАСА Джима Брайденстайна, потеря GPS-сигнала из космоса приведет к полному коллапсу жизнедеятельности в США.

В данный момент в структуре Вооруженных сил США действуют четыре функциональных (Стратегическое, Транспортное, Киберкомандование и Командование специальных операций) и шесть географических (Африканское, Европейское, Тихоокеанское, Северное, Южное, Центральное) командований.