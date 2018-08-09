Ассанж изучит запрос США выступить по делу о "российском вмешательстве"

Ассанж в октябре 2017 года обвинил комитет сената в непрофессионализме, говоря, что они ни разу не обратились ни к нему, ни в WikiLeaks с просьбой дать показания или предоставить информацию по предполагаемому вмешательству России в выборы в США.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе со своими адвокатами изучает запрос комитета сената по разведке о даче показаний по предполагаемому вмешательству России в выборы в США в 2016 году, сообщает РИА Новости.

"Подтверждено, его уведомили (о запросе), но сейчас господин Ассанж изучает это при консультациях с его адвокатами в США", — сказал один из его защитников Карлос Поведа.

Письмо в адрес Ассанжа, подписанное главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром, было опубликовано WikiLeaks в Twitter. Из письма следует, что вызов Ассанжа связан с расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году. Ему предлагается дать показания в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте". Ответ на приглашение предложено дать в письменном виде.

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Защитник Ассанжа отметил, что в случае принятия Ассанжем положительного решения по данному запросу может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено. Дело в том, что власти Эквадора с конца марта отключили Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, от внешних коммуникаций.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".