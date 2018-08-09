09:30 09 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.60
  • EUR73.82
Поиск
Джулиан Ассанж

Ассанж изучит запрос США выступить по делу о "российском вмешательстве"

© Sputnik . Алекс Макнотон
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Ассанж в октябре 2017 года обвинил комитет сената в непрофессионализме, говоря, что они ни разу не обратились ни к нему, ни в WikiLeaks с просьбой дать показания или предоставить информацию по предполагаемому вмешательству России в выборы в США.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе со своими адвокатами изучает запрос комитета сената по разведке о даче показаний по предполагаемому вмешательству России в выборы в США в 2016 году, сообщает РИА Новости.  

"Подтверждено, его уведомили (о запросе), но сейчас господин Ассанж изучает это при консультациях с его адвокатами в США", — сказал один из его защитников Карлос Поведа.

Письмо в адрес Ассанжа, подписанное главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром, было опубликовано WikiLeaks в Twitter. Из письма следует, что вызов Ассанжа связан с расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году. Ему предлагается дать показания в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте". Ответ на приглашение предложено дать в письменном виде.

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© Sputnik . Сергей Гунеев
Трамп назвал обвинения о "вмешательстве" России в выборы выдумкой

Защитник Ассанжа отметил, что в случае принятия Ассанжем положительного решения по данному запросу может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено. Дело в том, что власти Эквадора с конца марта отключили Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, от внешних коммуникаций.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Теги:
Джулиан Ассанж, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дорожный знак возле дороги, архивное фото
    Спасло чудо

    На юге Таджикистана автомобиль упал в стометровую пропасть, водитель погиб, а пассажиры отделались легкими ранениями.

  • Дети и воспитатели детского сада
    В надежные руки

    В Узбекистане расширили категорию родственников, которые имеют право забирать детей из детских садов - теперь это могут делать дедушки и бабушки.

  • Строительство мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ
    Неверное название

    Использование словосочетания "жертвы коммунизма" для знаков памяти в корне неверно, поскольку вводит людей в заблуждение, считают в эстонской Левой партии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Рыжий кот, архивное фото
Всемирный день кошек, или Самое мистическое создание
Владимир Шаманов о действиях российского спецназа в Грузии в августе 2008 года
Раскрутили карусель: Шаманов рассказал о действиях российского спецназа в Грузии
Как получить медицинский полис в Абхазии
Российский полис ОМС: как получить в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia