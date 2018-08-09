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Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России

США введут новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери

© Fotolia / Alexkich
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (90)
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В американском Госдепартаменте считают, что агент нервно-паралитического вещества "Новичок" применили в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия. Великобритания поддерживает новые санкции.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Соединенные штаты введут с 22 августа новые санкции против Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамента.

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"Да, мы сообщили русским", — сказал представитель ведомства. Он уточнил, что администрация США сообщила Кремлю о готовящихся мерах в среду во второй половине дня, но отказался привести подробности.

Первый пакет санкций вступит в силу через 15 дней после уведомления конгресса и будет предусматривать запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения, но будут исключения в области сотрудничества в космосе и поставок авиационных составляющих.

Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования. Ограничительные меры второй волны могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

Представитель госдепа также заявил, что США намерены продолжать работу по улучшению отношений с Россией. "Мы не делаем разные вещи, мы одна администрация. Мы очень строги с РФ, но с другой стороны мы намерены продолжать работать в направлении улучшения отношений с РФ", — сказал он.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (90)
Теги:
санкции, США


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