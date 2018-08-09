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Операция по удалению злокачественной опухоли

Сочинский хирург пойдет под суд после смерти пациентки

© Sputnik . Варвара Гертье
Новости
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Неверно избранный врачом-хирургом метод лечения привел к тому, что пациентка скончалась.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Врач из Сочи предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности пациентке, сообщают Кубанские новости.

В пресс-службе краевого управления СКР сообщили, что днем 6 ноября 2016 года в горбольницу №3 для оказания медпомощи была доставлена 42-летняя женщина.

После осмотра врачом-хирургом, ей сделали рентген грудной клетки, врач самостоятельно расшифровал результаты рентгена и поставил диагноз "острая пневмония справа", не имея при этом знаний в области расшифровки.

Хирург установил скопление жидкости в плевральной полости и проколол пациентке грудную клетку, не привлекая врача УЗИ для точного выбора места прокола.

Неверный метод лечения привел к смерти пациентки. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей направлено в суд.



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