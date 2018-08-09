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Четыре моста рухнули в Турции после ливней

В Турции из-за ливней обрушились четыре моста

© AFP 2018 / Nedim KOVAN
Новости
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На севере Турции в порядке предосторожности перекрыто движение на Черноморском шоссе — основной трассе вдоль Черного моря.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Четыре моста в районе города Унье провинции Орду на севере Турции обрушились в результате ливневых дождей, сообщает РИА Новости.

"У нас в деревнях рухнуло после ливней четыре моста, риск обрушения одного остается. Четыре человека с переломами из-за обрушения мостов доставлены в больницы, 165 человек с текстильной фабрики нуждаются в эвакуации. Информации о погибших пока нет. Спасательные команды с помощью вертолетов работают над эвакуацией", — сказал мэр города Ахмет Чамъяр в эфире телеканала NTV.

Как отмечается на сайте Sputnik Беларусь со ссылкой на турецкие СМИ, ливневые дожди начались в Турции на этой неделе. Около 500 тысяч человек оказались в зонах затопления, жителей девяноста домов эвакуировали.

Ливни могу ударить и по экономике, так как в море смыло деревья фундука, а орехи являются важным экспортным продуктом для страны.

Теги:
ливень, Турция


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