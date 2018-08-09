Умерла звезда фильма "Вечный зов" Тамара Дегтярева

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Актриса московского театра "Современник" и народная артистка РФ Тамара Дегтярева скончалась 9 августа в возрасте 74 лет, сообщает РИА Новости.

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которой мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную", — говорится в сообщении театра.

В "Современнике" отметили, что Тамара Дегтярева не могла жить без театра и без зрителя и продолжала играть Евдокию в спектакле "Время женщин" даже будучи прикованной к инвалидному креслу. О времени и месте прощания станет известно позже, говорится в сообщении.

Особую известность актрисе принесла роль в сериале "Вечный зов".