Российским дипломатам отказали в доступе к Вышинскому

В качестве объяснения в отказе допускать дипломатов к арестованному журналисту Киев ссылается на наличие у Кирилла Вышинского украинского гражданства.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Сотрудникам российского консульства отказывают в доступе к арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову.

© Sputnik . Стрингер Херсонский суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

По ее словам, Киев ссылается на украинское гражданство журналиста.

"Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встрече с задержанным, ссылаясь на украинское гражданство Вышинского, посольство России на Украине и генеральное консульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию, оказывают содействие представителям защиты арестованного", — заявила Захарова на брифинге.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.