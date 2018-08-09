Российским дипломатам отказали в доступе к Вышинскому

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Сотрудникам российского консульства отказывают в доступе к арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову.
По ее словам, Киев ссылается на украинское гражданство журналиста.
"Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встрече с задержанным, ссылаясь на украинское гражданство Вышинского, посольство России на Украине и генеральное консульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию, оказывают содействие представителям защиты арестованного", — заявила Захарова на брифинге.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.