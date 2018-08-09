Apple планирует заменить паспорта на iPhone

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Компания Apple подала заявку в ведомство по патентам и товарным знаком США на технологию идентификации личности через iPhone, сообщает РИА Новости.
Идея строится на передаче зашифрованных данных владельца из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу.
Компания планирует передавать информацию с гаджета при помощи технологии радиочастотной идентификации — например, через NFC, которая уже используется на большинстве смартфонов. По задумке разработчиков, защиту от несанкционированного доступа к данным обеспечат технологии биометрической верификации Touch ID и Face ID.