Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Театральный режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра "Практика".

"Да, Дмитрий Владимирович умер", — сказали в пресс-службе.

В МХТ имени Чехова кончину артиста назвали настоящим шоком и невосполнимой потерей. В театре отметили, что Брусникин — коренной мхатовец, ученик и последователь Олега Ефремова.

Актерский коллектив выразил искренние соболезнования семье Брусникина. О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

В 1993 году актер получил звание заслуженного артиста России, а в 2009 — заслуженного деятеля искусств.

В начале мая Департамент культуры Москвы назначил Брусникина директором театра "Практика", а 8 августа он перешел на должность худрука.