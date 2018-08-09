Ученые открыли минерал "родом" из космоса

Два года назад в поселке Уакит в Сибири золотоискатели обнаружили упавший метеорит.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Ученые обнаружили, что метеорит из Уакита на 98% состоит из железного сплава, известного как камасит, который прежде находили только в других метеоритах, и на 2% из минералов, формирующихся в космосе, пишет портал Naked Science.

Минерал назвали в честь места, в котором он был обнаружен, уакититом.

"К сожалению, нам не удалось узнать обо всех физических и оптических свойствах уакитита из-за очень маленьких размеров гранул", — написал ведущий исследователь и геолог Института геологии и минералогии Виктор Шарыгин в статье, представленной на Ежегодной встрече метеоритного общества в Москве.

Уакитит по твердости напоминает алмаз, при этом его гранулы в 25 раз меньше рисового зерна. Ученые продолжают изучать минерал.