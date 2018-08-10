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Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ

Медведев назвал возможное усиление санкций со стороны США торговой войной

© Sputnik . Екатерина Штукина
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МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Продолжение политики усиления санкций со стороны США против России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, сообщает РИА Новости.

Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России
© Fotolia / Alexkich
США введут новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", — заявил он, отвечая на вопросы из зала.

Премьер-министр подчеркнул, что санкции так или иначе влияют на экономику страны.

"Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют", — добавил он.

Медведев напомнил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и ранее. "Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", — указал премьер-министр.

США в среду объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

Теги:
Солсбери, санкции, Дмитрий Медведев, США, Россия


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