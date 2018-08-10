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Закрытый показ уникальной коллекции бриллиантов в Москве

Раскрыто имя покупателя самого крупного бриллианта в России

© Sputnik . Максим Блинов
Новости
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Аукцион состоялся в четверг, 9 августа, стороны не разглашают сумму сделки.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Ювелирный дом Mouawad Group стал покупателем самого крупного бриллианта "Династия", драгоценность продала компания "Алроса", сообщает РИА Новости.

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Центральный камень коллекции "Династия" представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений) − самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов он стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным "Алросой".

"К бриллианту "Династия" нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный "Алросой", — сказали руководители Mouawad Group Фред и Паскал Муавад, пообещав добавить камень к своему собранию исторических алмазов.

Совокупная итоговая выручка от продажи всей коллекции, по сообщениям "Алроса", составила около десяти миллионов долларов. "Династия" включала пять бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат, получившего имя "Романовы".

Закрытый показ уникальной коллекции бриллиантов в Москве
© Sputnik . Максим Блинов
Закрытый показ уникальной коллекции бриллиантов в Москве

Mouawad — ювелирный торговый дом со штаб-квартирами в Женеве и Дубае. Компанию контролирует четвертое поколение потомков ее основателя (в 1891 году) Дэвида Муавада, выходца из Ливана. Основной бизнес представлен производством ювелирных украшений с драгоценными камнями, часов, аксессуаров, предметов роскоши.



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