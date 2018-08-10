Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула

О пострадавших при столкновении самолетов не сообщается.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Два самолета столкнулись в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле 9 августа, сообщает РИА Новости.

Самолет марокканской Royal Air Moroc Air, осуществляя рейс Стамбул – Касабланка, при взлете зацепился за хвост лайнера турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который стоял у терминала, готовясь к приему пассажиров на рейс в Афины.

Оба самолета получили незначительные повреждения.

Пассажиры Turkish Airlines были отправлены в Афины другим самолетом. Начато расследование инцидента.