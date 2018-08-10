12:55 10 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Samsung Galaxy Note 9‍

Samsung представил новый Galaxy Note 9 и умные колонки

© AP Photo. Richard Drew
Новости
Получить короткую ссылку
1610

Новые смартфоны поступят в продажу в России 31 августа, уже возможно сделать предзаказ.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Компания Samsung Electronics представила свой новый смартфон Galaxy Note 9 и умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby в Нью‐Йорке 9 августа, сообщает РИА Новости.

Со вчерашнего дня жители России могут оформить предзаказ на смартфоны.

Презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Смартфоны Samsung снова "обскакали" Apple

По информации Samsung, диагональ экрана Note 9 составляет 6,4 дюйма. Устройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy — емкостью 4 тысячи мАч. "Заряда аккумулятора хватит для того, чтобы говорить по телефону, отправлять текстовые сообщения, играть в игры и смотреть фильмы с утра и до самого вечера", — утверждает компания.

Телефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до 1 Тб.

Новый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), которая позволяет сделать с его помощью фото, перелистнуть слайд презентации в режиме ПК, поставить на паузу или запустить видео и совершить многие другие действия.

Основная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп. В гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.

Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.

Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей.

Помимо флагманского смарфона Samsung представил свою первую умную колонку Galaxy Home. В ее основе лежит голосовой помощник Bixby, который умеет запоминать контекст беседы и может поддерживать сторонние сервисы.

Кроме того, Samsung объявил о сотрудничестве с сервисом Spotify, через который пользователи колонки и других устройств компании смогут слушать музыку. Цена и сроки выхода колонки на рынок пока неизвестны.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Русский язык в Латвии
    Риторический вопрос

    Пользователи соцсетей решили найти ответ на вопрос, почему русские жители Латвии подвергаются критике чаще, чем иностранцы, которые скупили всю страну.

  • Рекламная кампания Вильнюс — точка G Европы
    Не то, что вы подумали

    На рекламных щитах в Лондоне и Берлине появилась реклама "Вильнюс — точка G Европы", призывающая совершить путешествие в литовскую столицу.

  • Налоговый кодекс
    Налоговая революция

    Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов — налоговую реформу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
"По-товарищески": футбольный матч молодежных команд Абхазии и Нигерии
Владимир Шаманов: почему в августе 2008 года Грузия ударила не по Сухуму, а по Цхинвалу
Почему Грузия ударила по Цхинвалу, а не Сухуму: генерал Шаманов о событиях августа 2008
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia