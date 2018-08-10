Samsung представил новый Galaxy Note 9 и умные колонки

Новые смартфоны поступят в продажу в России 31 августа, уже возможно сделать предзаказ.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Компания Samsung Electronics представила свой новый смартфон Galaxy Note 9 и умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby в Нью‐Йорке 9 августа, сообщает РИА Новости.

Со вчерашнего дня жители России могут оформить предзаказ на смартфоны.

© Sputnik . Рамиль Ситдиков Смартфоны Samsung снова "обскакали" Apple

По информации Samsung, диагональ экрана Note 9 составляет 6,4 дюйма. Устройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy — емкостью 4 тысячи мАч. "Заряда аккумулятора хватит для того, чтобы говорить по телефону, отправлять текстовые сообщения, играть в игры и смотреть фильмы с утра и до самого вечера", — утверждает компания.

Телефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до 1 Тб.

Новый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), которая позволяет сделать с его помощью фото, перелистнуть слайд презентации в режиме ПК, поставить на паузу или запустить видео и совершить многие другие действия.

Основная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп. В гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.

Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.

Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей.

Помимо флагманского смарфона Samsung представил свою первую умную колонку Galaxy Home. В ее основе лежит голосовой помощник Bixby, который умеет запоминать контекст беседы и может поддерживать сторонние сервисы.

Кроме того, Samsung объявил о сотрудничестве с сервисом Spotify, через который пользователи колонки и других устройств компании смогут слушать музыку. Цена и сроки выхода колонки на рынок пока неизвестны.