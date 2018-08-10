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Россия заблокировала заявку США в Совбезе ООН о расширении санкций против КНДР

© AP Photo. Fabrice Coffrini
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На прошлой неделе США ввели ограничения против российского банка "Агросоюз" в рамках мер против КНДР.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Россия заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц, в том числе российский банк "Агросоюз", сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Congrès américain
© Sputnik . Igor Mikhalev
Вашингтон ввел санкции против российского банка

"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев "освятить" авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции", — заявили в МИД.

Подчеркивается, что "новые санкционные заходы США" идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг Северной Кореи.

"Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять "максимальное давление" в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути вплоть до "завершения процесса денуклеаризации". Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие", — отметили в ведомстве.

На прошлой неделе США ввели ограничения против российского банка "Агросоюз". Кроме того, в санкционный список по КНДР попал гражданин Северной Кореи 1971 года рождения, который, предположительно, живет в Москве, китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.



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