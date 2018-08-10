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Граница

Гражданка Конго пыталась попасть в Абхазию по чужому паспорту

© Sputnik Томас Тхайцук
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По факту попытки незаконного пересечения государственной границы гражданкой Республики Конго проводится проверка, сообщает интернет-портал "Кубань 24".

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Несовершеннолетняя гражданка Демократической Республики Конго пыталась попасть в Абхазию по документам старшей сестры, сообщает интернет-портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в пятницу 10 августа.

Работа КПП Псоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Девушка пыталась выехать в Абхазию по документам старшей сестры. Выяснилось, что гражданка Демократической Республики Конго уже несколько лет с родителями живет в Сочи. В этом году девушка поступила в российский вуз. В скором будущем она должна была получить российское гражданство", — говорится в сообщении.

Знакомые девушки дезинформировали ее о правилах пересечения государственной границы между Абхазией и Россией, сказав, что она не сможет попасть в Абхазию без нотариального согласия родителей, так как ей всего 17 лет.

"На границе девушку задержали. Пограничники объяснили ей, что возрастные ограничения по самостоятельному пересечению границы касаются только россиян, и она могла свободно выехать в Абхазию", — информирует "Кубань 24".

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы проводится проверка.



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