Доллар превысил двухлетний максимум

При этом рубль после двух дней сильного падения пытается стабилизироваться и растет к евро.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил уровень 67 рублей на фоне сообщений о новых санкциях США против России, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Екатерина Штукина Медведев назвал возможное усиление санкций со стороны США торговой войной

При этом рубль пытается стабилизироваться, после двух дней сильного падения он растет к евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", где европейская валюта упала ниже 1,15 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,7%, до 71,55 доллара за баррель по марке Brent.

По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место". При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может упасть до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.

США в среду объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

