СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Канадские ученые выяснили, что умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека, сообщает портал N+1. © Sputnik . Тарас Литвиненко Закон йода: чего не хватает в Абхазии

Считается, что из-за соли повышается давление и возрастает риск инфаркта. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые утверждают, что соль в этом отношении ничем не отличается от других продуктов.

Ученые изучили данные анализов мочи, давление и другие показатели более 90 тысяч человек из 300 сообществ в 18 странах, исследователи заметили, что связь между высоким уровнем потребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Там популярен соевый соус: из-за него китаец в среднем получает пять граммов натрия (12,5 грамма соли) в сутки. Также выяснилось, что слишком низкое содержание вещества в организме коррелирует с высоким риском получить инфаркт.

"Наше исследование дает новые основания полагать, что при умеренных уровнях потребления натрий может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы. При этом вещество может и навредить — если его слишком много или слишком мало в организме. Этот баланс естественен для любого питательного вещества", — отметил ведущий автор научной работы, профессор Института исследований здоровья населения в Канаде Эндрю Мейте.

Исследователи настаивают на том, что в вопросе употребления соли главное — соблюдать баланс, как и в употреблении любого другого продукта.