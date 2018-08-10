18:02 10 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Рассыпанная на столе соль

Ученые развеяли миф об опасности соли

© Fotolia / John Holst
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточную дозу натрия двумя граммами, что эквивалентно пяти граммам соли, ученые пересмотрели эти рекомендации.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Канадские ученые выяснили, что умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека, сообщает портал N+1.

Солепромысел. Архивное фото
© Sputnik . Тарас Литвиненко
Закон йода: чего не хватает в Абхазии

Считается, что из-за соли повышается давление и возрастает риск инфаркта. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые утверждают, что соль в этом отношении ничем не отличается от других продуктов.

Ученые изучили данные анализов мочи, давление и другие показатели более 90 тысяч человек из 300 сообществ в 18 странах, исследователи заметили, что связь между высоким уровнем потребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Там популярен соевый соус: из-за него китаец в среднем получает пять граммов натрия (12,5 грамма соли) в сутки. Также выяснилось, что слишком низкое содержание вещества в организме коррелирует с высоким риском получить инфаркт.

"Наше исследование дает новые основания полагать, что при умеренных уровнях потребления натрий может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы. При этом вещество может и навредить — если его слишком много или слишком мало в организме. Этот баланс естественен для любого питательного вещества", — отметил ведущий автор научной работы, профессор Института исследований здоровья населения в Канаде Эндрю Мейте.

Исследователи настаивают на том, что в вопросе употребления соли главное — соблюдать баланс, как и в употреблении любого другого продукта.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Социальная сеть Фейсбук
    Facebook против СС

    Facebook закрыла группу в соцсети, посвященную латышскому легиону СС, которая насчитывала более трех тысяч участников.

  • Флаг Литвы
    Без чужих советов

    Правительство Литвы намерено запретить участие консультантов из третьих стран при проведении политических кампаний.

  • Республиканский стадион в Кишиневе
    Вам отказано два раза

    Что будет, если президент Молдовы Игорь Додон повторно отклонит передачу Республиканского стадиона американским властям?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе Динамо
"По-товарищески": футбольный матч молодежных команд Абхазии и Нигерии
Бывший тоннель террористов в Сирии украсили барельефом со скульптурами
Искусство против оружия: подземные тоннели террористов превратили в галерею
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia