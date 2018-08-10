"Сталина" продали за 1,5 миллиона рублей в Великобритании

На аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании одним из лотов стала посмертная маска советского вождя Иосифа Сталина.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Посмертная маска Иосифа Сталина и слепки рук, изготовленные из бронзы, ушли с молотка за 13,5 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 миллионов рублей), сообщает РИА Новости.

"Было сложно оценить стоимость лота, но идентичная маска и руки были проданы за 3,6 тысячи фунтов (4,6 тысячи долларов США) в 2012 году, так что мы решили предложить его со стоимостью 1,5 – 2 тысячи фунтов. Никто не ожидал, что она достигнет 13,5 тысячи фунтов", — цитирует журнал сотрудника аукциона Дэна Пондера.

Предыдущий владелец нашел их в вещах своего деда, который был моряком торгового флота.

Сообщается, что бронзовые маску и руки в начале августа приобрел по телефону зарубежный коллекционер.