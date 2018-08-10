"Центр пессимизма" обнаружили в головном мозге человека

Тревожные мысли на фоне волнения или стресса периодически появляются и у абсолютно здоровых людей. Однако постоянный пессимизм может быть причиной серьезных проблем с психикой, теперь ученые знают, где расположен их источник.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Нейробиологи из США обнаружили область головного мозга, отвечающую за склонность к пессимизму, сообщает РИА Новости. CC0 Плоды "токсичного" общества: почему в Абхазии происходят самоубийства

"Этот регион, похоже, отвечает и за реакции, связанные с чувством тревожности или депрессией, или же их комбинацией. Как правило, эти психические проблемы крайне тяжело поддаются лечению, и теперь у нас есть шанс раскрыть корни их возникновения", — рассказывает Анна Грэйбиль (Ann Graybiel) из Массачусетского технологического университета (США).

Как отмечает Грэйбиль, ученых давно интересует то, какие региона мозга отвечают за формирование различных сложных эмоций и реакций человека на различные события в его жизни, и какие нарушения в их работе приводят к развитию "афганского синдрома", обсессивно-компульсивного расстройства, шизофрении, депрессии и других психических болезней.

Несколько лет назад ее команда открыла особый участок внутри так называемого полосатого ядра мозга, который помогает человеку взвешивать все плюсы и минусы возможных вариантов действий, и затем отказываться от них или реализовать их.

Пессимисты зачастую сомневаются в собственных силах и недооценивают способности окружающих.

Это натолкнуло ученых на мысль, что эти проблемы могут быть связаны с нарушениями в работе полосатого ядра. Они проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за тем, как менялась активность этой части мозга в голове у нескольких макак, игравших в обезьяний аналог игры с ножом и пальцами.

На экран компьютера выводилось две полоски, одна из которых обозначала то количество сока, которое получит примат, если он согласится выдержать "выстрел" из воздушной пушки, стоявшей рядом с дисплеем. Вторая линия, соответственно, служила индикатором силы удара.

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Если макака не была готова вынести неприятный воздушный "хлопок" по лицу, так как награда за это была слишком маленькой, она могла нажать на кнопку, которая избавляла ее от мучений, но заметно уменьшала размер порции еды.

Замерив типичный уровень "оптимизма" и "пессимизма" среди обезьян, ученые проверили, как изменится их отношение к риску, стимулируя разные цепочки нервных клеток в полосатом теле, предположительно связанные с работой центра риска.

Через несколько дней подобных опытов, Грэйбиль и ее команда натолкнулись на набор нейронов, стимуляция которых превращала даже самых смелых и открытых к риску макак в закоренелых пессимистов, всегда выбиравших более безопасный вариант.

Если ученые достаточно долго стимулировали эти клетки, подобные изменения в их психологии становились постоянными. Как отмечает Грэйбиль, обезьяны вернулись в норму только после длительной "терапии" – примерно трех сотен раундов игры без вмешательства в работу полосатого тела.

По мнению нейрофизиологов, это говорит о том, что нарушения в работе полосатого тела могут быть одной из главных причин развития этих болезней.