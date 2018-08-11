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Женщина у прилавка с сырами. Архивное фото.

Росстандарт создаст черные списки продукции ГОСТ

© Sputnik . Александр Кряжев
Новости
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Росстандарт уже сформировал "белый" список продукции, которая действительно соответствует ГОСТу. Он опубликован на сайте ведомства.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в сентябре приступит к публикации списков продукции, на которой стоит знак ГОСТ, но товар не проходил национальную систему сертификации (НСС), сообщил журналистам в Нижнем Новгороде руководитель ведомства Алексей Абрамов.

"Черный список только начинаем формировать. Техническая работа такого реестра уже реализована на сайте, но в нем пока нет информации о недобросовестных производителях и товарах. Мы сейчас собираем необходимые данные и начинаем проводить экспертизы по разным регионам и разным группам продукции. Я думаю, что в сентябре мы опубликуем первые данные по результатам таких экспертиз", — сказал Абрамов.

Он добавил, что сейчас разрабатывается механизм наказания недобросовестных производителей, публикующих на не соответствующих ГОСТу товарах знак качества. По словам Абрамова, предлагается "ввести систему предупреждения" и предлагать производителю добровольно удалить знак качества. Если этого не случится, что ведомство намерено обращаться в судебные инстанции.

Мужчина в одном из супермаркетов в Москве
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Выявлять не сертифицированную, но промаркированную продукцию специалисты Росстандарта намерены путем приобретения товара в магазинах с последующей экспертизой.

Глава ведомства добавил, что цель национальной системы сертификации — вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу, что "положительно скажется на экспорте российской продукции".

Национальная система сертификации – проект, одобренный в конце 2016 года на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке. В 2017 году система была запущена в пилотном режиме в 7 регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская и Крым) и в 2018 году заработала по всей стране.



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