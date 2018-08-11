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Фанаты фильма «Безумный Макс» на фестивале Wasteland Weekend

"Безумный Макс" назван лучшей кинофраншизой в мире

© REUTERS / Mario Anzuoni
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Эксперты отбирали франшизы от худших до лучших по среднему баллу среди критиков для каждого фильма.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Администрация сервиса Metacritic, который собирает оценки прессы, составила список из 62 популярных кинофраншиз и поставила на первое место фильмы серии "Безумный Макс", сообщает Life.ru.

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Кинофраншиза оставила позади вселенную "Властелина колец" на два балла. В топ-5 в порядке убывания также вошли фильмы о Гарри Поттере, "Миссия невыполнима" и "Звездные войны".

Эксперты отбирали франшизы от худших до лучших по среднему баллу среди критиков для каждого фильма. Агрегатор Metacritic учитывал только полнометражные фильмы, выходившие в прокат США, поэтому телефильмы и сериалы не учитывались.

В конце списка оказались "Полицейская академия", "Жажда смерти", "Приключения Эрнеста" и "Другой мир".

Самой слабой кинокритики признали франшизу "Горец".



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